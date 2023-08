Il tecnico della Roma Primavera, Federico Guidi, ha parlato ai microfoni del club alla vigilia della Supercoppa Italiana contro il Lecce. Ecco le sue dichiarazioni: “Siamo contenti, c’è grande attesa e grande voglia di iniziare la stagione. Abbiamo la fortuna per giocarci un grande trofeo e voglio complimentarmi con i ragazzi che lo scorso anno hanno vinto la Coppa Italia. Giocheremo contro coloro che hanno vinto lo scudetto, sappiamo che sarà difficile ma giocheremo in una cornice bella come uno stadio di Serie A e ci sarà tanta motivazione per cercare di fare una bella partita.”

Come è andato questo lungo precampionato?

“Il ritiro è stato estremamente positivo, in tanti giorni abbiamo disputato amichevoli di grande prestigio come il Cagliari di Serie A e il Lecco. Abbiamo affrontato un torneo internazionale che ci ha fatto affrontare vari modi di giocare. Abbiamo lavorato sui difetti emersi perché abbiamo affrontato sempre avversari di livello.”

I nuovi arrivati?

“I nuovi ragazzi si stanno affrontando bene, ognuno di loro ha grandi caratteristiche e grandi potenzialità che devono coltivare. In Guerrero e Alessio abbiamo visto ottime qualità sulla quale possiamo lavorare, hanno grandi margini di miglioramento e si stanno integrando bene con quelli saliti dall’Under 17 e 18. Il gruppo sta lavorando bene e sono contento delle risposte ottenute sul campo.”