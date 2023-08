La Roma impatta contro la Salernitana nella prima giornata di campionato. I giallorossi non vanno oltre il pari contro i granata di Paulo Sousa. Mattatore della giornata Andrea Belotti, tornato a segnare dopo un anno in Serie A, con una fantastica doppietta. Tra le note positive anche la prestazione del neo arrivato Houssem Aouar. L’algerino ha disputato una ottima gara e al termine della sfida ha affidato i suoi pensieri ad un post su Instagram: “Deluso per il risultato, ma un piacere averti conosciuto Olimpico“.