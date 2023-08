Come riportato da il Corriere dello Sport, l’Atalanta questa mattina avrebbe accettato l’offerta della Roma di 10 milioni di parte fissa più bonus per Duvan Zapata. I giallorossi però, avrebbero comunicato alla società bergamasca che l’offerta non sia più valida, con Tiago Pinto che nella notte avrebbe chiuso per l’iraniano Azmoun del Bayer Leverkusen. L’operazione blitz sarebbe già conclusa e l’attaccante potrebbe essere ufficializzato nelle prossime ore.