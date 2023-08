La Roma avrebbe trovato il profilo per il reparto avanzato. Come riportato da Fabrizio Romano, i giallorossi si sarebbero inseriti prepotentemente nella corsa per Serdar Azmoun. Sull’attaccante del Bayer Leverkusen sarebbe forte anche l’interesse del Milan. Il classe ’95 di nazionalità iraniana vanta oltre 100 gol in carriera. Proprio i dirigenti del club tedesco confermerebbero l’offerta del gm portoghese, con il calciatore che deciderà presto sul suo futuro.

Nella scorsa notte i giallorossi, dopo la fumata nera per Duvan Zapata, avrebbero effettuato un vero e proprio blitz per l’attaccante, con la trattativa in fase avanzata quasi vicina alla conclusione. Lo riporta Gianluca Di Marzio. Inoltre l’ex Zenit ha iniziato a seguire il profilo Instagram dei giallorossi, segno di una possibile vicina conclusione della trattativa.

EXCL: AS Roma join the race for Serdar Azmoun after AC Milan last week — as Bayer Leverkusen sources confirm bid on the table also from Roma 🟡🔴🇮🇷

Player expected to decide in the next hours, imminent — AS Roma are in and Azmoun will decide soon. pic.twitter.com/9MRg37lJ2i

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 24, 2023