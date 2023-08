Arrivano brutte notizie dall’allenamento della Roma di questa mattina. Infatti come riportato dal Corriere dello Sport, Renato Sanches si sarebbe fermato a metà seduta e avrebbe abbandonato il campo accompagnato dallo staff medico. La speranza dei giallorossi è che non sia nulla di grave, seppur si tema qualche guaio muscolare, farà dei controlli e se non sarà nulla di grave, il portoghese potrebbe essere disponibile già sabato contro il Verona. Purtroppo non è una novità per il neo centrocampista, il quale nella sua carriera ha sempre accusato vari problemi fisici di questo genere.