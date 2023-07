Il mercato della Roma si sta incentrando su una punta ed un rinforzo per il centrocampo. Il nome di Renato Sanches, accostato più volte ai giallorossi, nelle ultime ore avrebbe subito un rallentamento a causa del “no” al prestito da parte dei parigini. A rafforzare ciò, il nuovo tecnico del PSG, Luis Enrique, ha convocato il portoghese per l’amichevole in programma domani alle 17:00 con Le Havre.

Coup d'envoi de #PSGHAC au Campus PSG ce vendredi 21 juillet 2023 à 17h ! ⚽️



📺 Une rencontre à suivre en direct et en intégralité sur https://t.co/1DL7waZXZY Premium et sur notre chaîne Twitch ! https://t.co/ztOKhC4irW — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 20, 2023