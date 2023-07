Matic e Dybala continuano a far parlare di loro. Il duo comico, che sta intrattenendo tutti i tifosi della Roma in questa calda estate, si è lasciata andare a un nuovo siparietto social. Questa volta sono stati ripresi durante una sessione di shooting per la nuova maglia. Il serbo durante le foto si è messo a imitare la famosa esultanza del fantasista, la Dybala-Mask. Il numero 21 giallorosso ha subito commentato: “Se la ricorda bene perché l’ha vista spesso all’Old Trafford“, chiaro riferimento ai tempi delle sfide tra Manchester United e Juventus.