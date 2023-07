Renato Sanches resta il primo obiettivo dei giallorossi. Secondo quanto viene riportato da Gianlucadimarzio.com, il PSG non avrebbe ancora dando il via libera per il giocatore. A non convincere è la formula: prestito con diritto di riscatto. La Roma rimane comunque fiduciosa, l’obiettivo è quello di riuscire a prendere il rinforzo a centrocampo.