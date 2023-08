Renato Sanches è ai margini del progetto PSG. Oggi ne arriva l’ennesima conferma: il portoghese non è stato convocato da Luis Enrique per l’esordio in Ligue 1 contro il Llorient. La stessa scelta è stata presa anche per Mbappé, Neymar e Verratti. L’accordo tra il club giallorosso e il giocatore c’è da tempo, manca però quello con i francesi. Ad oggi c’è una sola certezza: il futuro del centrocampista è sempre più lontano da Parigi.