La Roma è alla ricerca di un difensore centrale vista la recente cessione di Ibanez. Secondo quanto riportato da Kronen Zeitung e anche dall’edizione austriaca di Sky Sport, i giallorossi avrebbero presentato un’offerta al Salisburgo per Oumar Solet. Il giocatore piace allo Special One e nel suo campionato è stato titolare in entrambe le partite giocate.