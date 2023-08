Roger Ibanez ha esordito con il suo nuovo club, l’Al Ahli. Il club saudita che lo aveva accolto pochi giorni fa, ha ottenuto una vittoria per 3-1 contro l’Al Hazem. Tuttavia il difensore brasiliano non ha disputato un esordio eccelso. Da un video pubblicato da Sportitalia, si possono notare tanti errori da parte dell’ex Roma.

𝗟’𝗲𝘀𝗼𝗿𝗱𝗶𝗼 𝗱𝗶 𝗜𝗯𝗮𝗻̃𝗲𝘇🇸🇦

La prima partita in terra araba per Roger #Ibanez è stata vittoriosa: l’ #AlAhli ha infatti vinto 3-1 contro l’Al Hazem⚽️ Prestazione però non proprio brillante per il difensore ex Roma‼️ #SaudiProLeague #Sportitalia pic.twitter.com/aRqSgg0TRw

— Sportitalia (@tvdellosport) August 12, 2023