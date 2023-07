Attendendo le prossime mosse di mercato della Roma, i giallorossi guardano interessati alla situazione di Zaniolo. Infatti nelle scorse settimane si era parlato di alcuni interessamenti arabi per il giocatore del Galatasaray, mai concretizzatosi. Nelle ultime ore però le cose sembrano cambiate. Come riporta Sky Sport, l’‘Al Hilal sembrerebbe pronta a presentare un offerta per l’italiano al club turco. A Trigoria, se ci fossero degli sviluppi concreti, sarebbero molto interessati, visto che i capitolini detengono ancora il 15% sulla futura rivendita dell’attaccante. Soldi che farebbero molto comodo alle casse della società romana.