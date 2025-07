Il Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Dopo mesi di attesa e l’operazione di marzo, Paulo Dybala ha superato i test fisici e medici e si prepara a rientrare in gruppo. I primi giorni si allenerà a parte con un lavoro specifico, per poi integrarsi gradualmente con la squadra. L’argentino è motivato e sereno, pronto a farsi guidare da Gasperini e a vivere una stagione da protagonista. Nessun pensiero, per ora, a un ritorno in Argentina nonostante l’invito dell’amico Paredes. Il legame con la Roma è saldo, e un eventuale rinnovo sarà discusso più avanti. Intanto Dybala, sostenuto dal club e dai Friedkin, ha seguito un piano personalizzato anche in vacanza. Vuole vincere con la Roma, lasciandosi alle spalle infortuni e delusioni.

Il club giallorosso intende godersi ancora il suo numero 21, non solo in campo ma anche come simbolo e uomo immagine: la sua è già tra le maglie più vendute. Il ritorno dell’argentino è una delle notizie migliori in vista dell’inizio del ritiro.