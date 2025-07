Il Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – La Roma si prepara a iniziare la nuova stagione sotto la guida di Gasperini, che ha studiato la rosa e programmato il ritiro a Trigoria. Dopo alcune partenze importanti (Dahl, Le Fée, Zalewski, Paredes, Hummels, Abraham, Shomurodov, e altri), il tecnico si aspetta almeno un paio di nuovi innesti nelle prossime settimane per poter lavorare atleticamente e tatticamente. Il direttore sportivo Massara è molto attivo sul mercato per accontentare Gasperini, cercando di completare la squadra con almeno otto nuovi giocatori, tra titolari e riserve. Tra i principali obiettivi c’è l’esterno destro: la trattativa con il Flamengo per Wesley è in corso. Per Rios la questione è più complicata per la distribuzione del cartellino e la richiesta economica (30 milioni di euro). L’alternativa è Neil El Aynaoui del Lens, con cui la Roma ha già un accordo col giocatore e tratta con il club francese.

Sul fronte attacco, la Roma punta a chiudere al più presto per Evan Ferguson dal Brighton, mentre il sogno Rasmus Højlund resta lontano, vincolato alla possibile cessione di Dovbyk. In sintesi, la Roma è in fase di ricostruzione con Gasperini e Massara che lavorano con urgenza per consegnare al tecnico una squadra competitiva entro l’inizio del ritiro e la nuova stagione.