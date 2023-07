Per l’Europeo del 2032, Italia e Turchia avrebbero deciso di candidarsi per ospitare insieme la competizione. Il Presidente della Figc, Gravina e il suo corrispettivo per il calcio turco Mehmet Büyükekşi, hanno deciso di collaborare, dato che i due paesi erano rimasti come ultimi due candidati e avrebbero scritto una lettera all’Uefa. L’assegnazione ufficiale ci sarà il 10 ottobre a Nyon, quando si terrà la riunione del Comitato Esecutivo. Lo riporta ANSA.