La Gazzetta dello Sport (A. Vocalelli) – I ritiri devono ancora cominciare, ma una domanda già si fa spazio tra i tifosi romanisti: riuscirà Gian Piero Gasperini a rilanciare Artem Dovbyk? Dopo una stagione tra alti e bassi – segnata da tre cambi di allenatore – l’attaccante ucraino ha comunque chiuso l’annata con 17 gol, dimostrando di avere le potenzialità per fare meglio. E se c’è un tecnico capace di valorizzare un centravanti, quello è proprio Gasperini. Il piemontese ha una lunga tradizione nel trasformare i suoi attaccanti in macchine da gol. Basti pensare a Retegui, esploso con 25 reti e ora volato in Arabia, o a giocatori come Papu Gomez e Josip Ilicic, che sotto la sua guida hanno vissuto la loro migliore stagione realizzativa.

Da Zapata a Muriel, da De Keteleare fino ai meno attesi, l’elenco di attaccanti “esplosi” con Gasperini è lungo. Ora tocca a Dovbyk, che avrà a disposizione un sistema tattico fatto su misura per esaltare le sue qualità. Con rifornimenti continui, aggressività e libertà d’attacco, l’obiettivo è chiaro: trasformare le potenzialità in certezze. E la stagione che sta per cominciare può essere quella della definitiva consacrazione.