Il Corriere della Sera (G. Piacentini) – Domani a mezzogiorno, a Trigoria, prenderà ufficialmente il via l’era Gasperini alla guida della Roma. La prima giornata vedrà tutto il gruppo presente al Fulvio Bernardini, senza assenze, con una certezza: in attesa degli innesti nuovi – con Wesley e Rios tra i nomi più caldi e Ferguson come possibile prestito guida – saranno i “senatori” Dybala e Pellegrini a fare da riferimento.

La Joya, tornata a Roma da qualche giorno, sarà disponibile fin dalle prime sedute, mentre per il capitano la situazione è diversa. Pellegrini sta affrontando la riabilitazione in silenzio, lavorando a parte e lontano dai riflettori. Il suo rientro in campo è previsto dopo la prima pausa del campionato, a settembre. Nel frattempo, sarà comunque presente al raduno per continuare il suo programma di recupero personalizzato.

Intorno a lui, però, resta aperta anche la questione del contratto. L’accordo firmato nell’ottobre 2021 – un quinquennale da circa 6 milioni netti a stagione, bonus inclusi – scadrà nel 2026. Al momento non sono in corso trattative per un rinnovo, ma l’avvio della prossima stagione sarà fondamentale per capire se il rapporto tra Pellegrini e la Roma potrà proseguire.