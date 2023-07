Il Tempo – Sullo stadio dell‘AS Roma a Pietralata si apre la fase del dibattito pubblico la cui gestione e programmazione è stata affidata dal Comune alla società Nomisma Spa, che metterà in campo un team di 16 persone. Scelto anche il coordinatore del dibattito: sarà Marco Leone, senior advisor di Nomisma, che si avvarrà delle competenze di altre due società specializzate: Res publica e FB & Associati. Gli incontri di partecipazione in presenza, aperti ai cittadini, inizieranno a settembre ma sarà possibile aderire anche attraverso un portale web che verrà appositamente creato. Il processo partecipativo si concluderà con la pubblicazione di una relazione conclusiva che conterrà una sintesi dei vari punti di vista emersi.

“I temi, le questioni e le eventuali criticità che emergeranno nel corso del dibattito pubblico – spiega l’assessorato capitolino all’Urbanistica potranno fornire utili spunti sia per indirizzare la progettazione definitiva dell’intervento, sia per orientare la valutazione degli Enti competenti in sede di conferenza dei servizi per la decisione definitiva sulla proposta della As Roma”. Intanto, approvato in Assemblea capitolina l’interesse pubblico sulla realizzazione dell’impianto sportivo, Roma Capitale attende di ricevere dalla società giallorossa il progetto definitivo sul quale l’Aula si esprimerà nuovamente. L’obiettivo del club resta quello di inaugurare la struttura per il centenario dell’As Roma, nel 2027.