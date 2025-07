Il Messaggero (G. Lengua) – Tra le priorità della Roma c’era blindare uno dei suoi pilastri futuri: Mile Svilar. Il portiere belga, reduce da una stagione da protagonista, ha rinnovato fino al 2030 con un ingaggio da 4 milioni l’anno. Una mossa strategica che conferma la direzione del nuovo corso giallorosso, basato su una squadra giovane, ambiziosa e con margini di crescita, composta da calciatori tra i 20 e i 25 anni. Parallelamente, la Roma del passato si avvia verso la conclusione del suo ciclo. I contratti di Pellegrini, Dybala, El Shaarawy e Celik scadranno nel 2026; quelli di Cristante, Mancini e Hermoso nel 2027. Insieme, i loro stipendi pesano quasi 20 milioni a bilancio, con Dybala a guidare la lista con 6 milioni annui. L’unico tra loro che potrebbe ottenere un rinnovo è Mancini, già allenato da Gasperini all’Atalanta e destinato a essere un pilastro della difesa.

La Roma sta così preparando un ricambio generazionale, che dovrebbe completarsi entro la fine del mercato estivo 2027. Il club potrà anche muoversi con maggiore libertà grazie alla fine del settlement agreement UEFA, ma dovrà evitare errori strategici e investimenti sbagliati. Ranieri ha già tracciato la strada nei mesi passati, eliminando gerarchie fisse e dando peso solo al merito in campo e in allenamento. Una linea che Gasperini è pronto a proseguire, puntando su giovani come Soulé e Svilar per costruire una Roma nuova, competitiva e sostenibile.