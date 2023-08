Con la cessione di Ibanez la Roma vorrebbe consegnare a Mourihno un’altro difensore per le rotazioni. Come riporta calciomercato.com Pinto avrebbe messo nel mirino il classe 2000 Solet dello Strasburgo. Il contratto del difensore con il club austriaco scade nel giugno del 2025. Attualmente insieme al compagno di reparto serbo Strahinja Pavlovic, è il calciatore più importante e prezioso della squadra. A Mourinho l’idea piace, visto che era rimasto sorpreso in positivo dalle qualità del giocatore dopo la sfida giocata contro i giallorossi nella scorsa stagione in Europa League.