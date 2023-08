Nonostante nell’ultima stagione fra Roma e Galatasaray non abbia brillato, Nicolò Zaniolo è sempre al centro del mercato. Infatti non c’è solo il ritorno di fiamma della Juventus, ma secondo quanto riporta Fabrizio Romano tramite il suo profilo Twitter su l’Aston Villa dell’altro ex Roma Monchi lo avrebbe in cima alla lista degli acquisti.

Understand Aston Villa are working on deal to sign Nicoló Zaniolo. It’s concrete possibility being discussed, one of the top names in the list 🚨🟣🔵 #AVFC

Villa director Monchi signed Zaniolo at Roma from Inter and negotiations will follow with Galatasaray.

Deal on. pic.twitter.com/CY8WJ1euxQ

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 10, 2023