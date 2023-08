Renato Sanches è vicinissimo alla Roma. Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, infatti, la trattativa fra i giallorossi ed il PSG è agli sgoccioli. Accordo per un prestito oneroso da 1 milione di euro con diritto di riscatto fissato a 12 milioni. Il portoghese potrebbe arrivare nella Capitale già nelle prossime ore per sostenere le visite mediche e mettere la firma sul contratto. Definito il portoghese, la Roma virerà forte alla ricerca dell’attaccante che almeno inizialmente prenderà il posto di Abraham. In pole c’è Duvan Zapata, ma servirà l’offerta giusta da recapitare all’Atalanta.