Secondo quanto riportato da Nicoló Schira, Nemanja Matic ha ricevuto nelle ultime ore un’offerta molto allettante dalla Francia. Ad essere interessato alle prestazioni dell’esperto centrocampista è lo Stade Rennais, che ha offerto un contratto fino al 2026. La scadenza del rapporto contrattuale con la Roma è nel 2024 e ora l’ex United vacilla. La dirigenza giallorossa attende ora la scelta definitiva da parte del calciatore.

Nemanja #Matic is reflecting on his future at #ASRoma: the serbian midfielder has received a rich bid from #StadeRennais for a contract unril 2026. His contract at #Roma expires in 2024 and he could ask to be sold. Giallorossi are waiting for Matic’s choice. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 7, 2023