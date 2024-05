Francesco Totti ha rilasciato un’intervista in occasione del lancio della challenge “Guardala con Totti” di Betsson Sport, un contest per vedere Albania-Italia insieme all’ex capitano giallorosso. Queste le sue parole:

“Sono sempre un momento speciale per me, una competizione piena di emozioni e ricordi indelebili. Nel 2000, abbiamo vissuto un’esperienza straordinaria, piena di aneddoti unici come quelle parole scambiate con Di Biagio e Maldini prima del mio ‘cucchiaio’. Sono trascorsi 24 anni, ma ancora ne ricordo la tensione e l’adrenalina, fu un momento molto speciale. E se ripenso a quel muro arancione davanti a me… ma quanti erano? Ora, ci aspetta una nuova avventura con gli Europei 2024 in Germania che vivrò non più da calciatore ma con la stessa passione ed emozione in un’atmosfera unica. E sarà bello poter condividere questa esperienza unica con un fortunato tifoso. Sono sicuro che questa partita diventerà un altro bellissimo ricordo da aggiungere alla mia collezione, da condividere insieme a chi ama il calcio tanto quanto me.”