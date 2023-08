Secondo quanto riportato di recente da Sportitalia, ci sarebbe un nuovo nome per l’attacco della Roma: Luis Muriel. Il colombiano attualmente in forza all’Atalanta, sarebbe stato proposto alla società giallorossa. Sono in corso delle valutazioni da parte della Roma, il calciatore sarebbe un pupillo di Mourinho e al momento ci sono dei discorsi avviati.