Prosegue la trattativa per il giovane Marcos Leonardo. La Roma ha dalla sua parte la volontà del giocatore che spinge fortemente con il Santos affinché l’affare vada in porto. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Filippo Biafora, l’offerta della Roma nelle ultime ore è passata a 12 milioni più 6 di bonus e sempre il 10% di futura rivendita. Per lui il club giallorosso ha pronto un contratto da 1,4 milioni annui.

