Termina per 2-1 la sfida all’Artemio Franchi tra Fiorentina e Monza. La gara, valida per la 36esima giornata di Serie A, è stata sbloccata dagli ospiti al 9′ con la rete di Djuric. Al 32′ la Viola trova il pareggio con Nico González, e al 78′ completa la rimonta grazie alla rete di Arthur. La Fiorentina sale così in ottava posizione (53 punti) a +2 dal Napoli (51).