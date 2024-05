La sessione di calciomercato estiva si avvicina, e intanto spunta un nuovo nome per l’attacco della Roma. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, Simon Banza del Braga sarebbe stato offerto ai giallorossi. Il centravanti è l’attuale vice capocanonniere del campionato portoghese con 21 gol in 27 partite. Il franco-congolese ha una clausola rescissoria di 25 milioni e la corte di West Ham e Fiorentina.

A gestirlo è la Lian Sport, la stessa che cura gli interessi di Chiesa. E proprio nei discorsi per l’esterno juventino sarebbe uscita questa possibilità. Banza era emerso in Francia nei primi anni di Ghisolfi come dirigente, colui che sembra l’erede designato di Tiago Pinto. I due si sono conosciuti al Lens nello storico anno della promozione del club francese. Si rincontreranno proprio nella Capitale?.

calciomercato.com