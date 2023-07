Alvaro Morata è tra i protagonisti di questa sessione di calciomercato, e la telenovela legata al suo futuro sembra giungere alla fine. Infatti come riportato di recente dal quotidiano spagnolo Marca, l’Atletico Madrid ha fissato per questa sera alle 20 la deadline per la cessione dell’attaccante. Perchè proprio oggi alle 20? perchè a quell’ora partirà il volo charter dei Colchoneros per la Corea del Sud, sede del ritiro precampionato degli spagnoli. Morata ha aperto alla cessione verso l‘Italia, in particolar modo ha dato priorità a Roma e Juventus che risultano in vantaggio su Inter e Milan. Il nodo resta l’accordo con i club, poichè l’Atletico non intende modificare la richiesta dei 21 milioni prevista dalla clausola.