Il calciomercato continua, e la Roma è a lavoro per regalare a Mourinho altri colpi per migliorare la rosa. Gli obiettivi principali restano l’attaccante e il centrocampista, e la preferenza su quest’ultimo potrebbe ricadere in Renato Sanches. La trattativa tra le parti continua e un indizio potrebbe essere arrivato direttamente dal ritiro del Paris Saint German in Giappone. Il centrocampista portoghese si è allenato da solo, senza il resto dei compagni al Green Sakay Stadium di Osaka. Mentre tutta la squadra era in cerchio agli ordini di Luis Enrique, il centrocampista è sceso in campo in solitaria per svolgere un lavoro individuale. La scena desta molti dubbi anche in Francia, dove ipotizzano sia dovuta a un infortunio, a motivi di semplice gestione, o proprio per una trattativa di mercato.

🏃‍♂️ Renato Sanches 🇵🇹 court à l’écart du groupe pendant l’entraînement. Punition ? Blessure ? Préparation ? 🤔 pic.twitter.com/uje3hQrQLW — PSG COMMUNITY (@psgcommunity_) July 24, 2023