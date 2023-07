Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, Eldor Shomurodov è sempre più vicino a diventare un giocatore del Cagliari. L’attaccante di proprietà della Roma sta svolgendo le visite mediche in questi minuti, a seguire firmerà il suo contratto con i rossoblù. Dopo i test il giocatore andrà in sede per mettere nero su bianco l’accordo che farà iniziare ufficialmente la sua nuova avventura in Sardegna.

La formula con cui l’uzbeko si trasferirà al Cagliari è quella del prestito oneroso a un milione con diritto di riscatto fissato a 9, mentre lo stipendio sarà diviso a metà tra il suo nuovo club e la Roma.