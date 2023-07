Pinto è alla continua ricerca di elementi per rafforzare la rosa giallorossa. Secondo quanto riporta Fabrizio Romano tramite Twitter, nelle ultime ore i già hanno chiesto informazioni per Savinho, ala destra di proprietà del Manchester City. Su di lui diverse squadre europee: PSV, Braga e Girona. Nei prossimi giorni si arriverà ad una decisione concreta.

Understand four clubs are interested in Brazilian talented winger Savinho on a loan move from Manchester City ✨🇧🇷

Girona are pushing alongside PSV who insist for new loan deal until 2024; also AS Roma and Braga asked for info on Savinho.

Final decision in the next few days. pic.twitter.com/qzPPI7Mf9e

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 8, 2023