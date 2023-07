José Mourinho è tornato a Roma. Lo Special One, atterrato a Ciampino alle ore 15 ha rilasciato alcune dichiarazioni ai giornalisti lì presenti, tra questi Jacopo Aliprandi. I suoi pensieri sono tutti su lunedì 10 luglio, quando tornerà a Trigoria e ricomincerà il suo lavoro. Queste le sue parole sul mercato e sul futuro:

“Sono pronto per la nuova stagione. Non mi aspetto regali dal mercato. Sono contento di lavorare, sono un uomo di lavoro non che va in vacanza. Il mercato non è per me, io vado a lavorare. Lunedì alle 8 sono al lavoro anche con questo caldo. La squalifica? Mi hanno chiesto di chiedere scusa. Invece di stare in panchina con questo caldo staró al fresco. Se andremo in Portogallo? Almeno lì è più fresco”.