A caccia del rinforzo a centrocampo. Non c’è ancora nulla di concreto, tanti i nomi accostati alla Roma nelle ultime settimane, tra questi: van de Beek. Secondo quanto riporta Fabrizio Romano tramite Twitter, non ci sono stati contatti concreti tra il club giallorosso e il Manchester United. L’infortunio al ginocchio, penalizza molto il giocatore. La Roma, dovendo già fare i conti con l’assenza di Abraham, cerca un profilo che possa garantire sicurezza, soprattutto a livello fisico.

More on Donny van de Beek: he’s now exploring options to find new club this summer, as expected. 🔴 #MUFC

No contacts are taking place with AS Roma, as things stand. No negotiations despite reports. https://t.co/aIXvf5NP5C

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 8, 2023