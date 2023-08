Con Morata in stallo e Scamacca più lontano, la Roma è sempre alla ricerca di rinforzi per l’attacco dopo l’infortunio di Abraham. Pinto sta sondando diverse alternative tra cui ci sarebbero dei nomi in prospettiva in Sudamerica. Sono 4 i giocatori monitorati da Tiago Pinto e dal suo team di scouting e, come riportato da Gianluca di Marzio, Marcos Leonardo del Santos è il nome più caldo. L’attaccante classe 2003 ha segnato 6 gol in 12 partite del Brasileirao, 5 nelle ultime 4. La Roma in passato aveva già fatto un tentativo lo scorso maggio, prima dell’inserimento della Lazio. Adesso però la società giallorossa fa sul serio per il giovane brasiliano.