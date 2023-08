Potrebbe sfumare l’affare Scamacca. L’attaccante del West Ham, obiettivo principale per l’attacco della Roma, si avvicina sempre più all’Inter. I neroazzurri nella giornata di ieri avevano recapitato la prima offerta di 22 milioni, poi rifiutata dagli inglesi. Stando a quanto riportato da Fabrizio Romano, la società di Zhang ora è pronta ad offrire 25 milioni più bonus per avere il centravanti. La formula piace al club londinese che cerca una cessione a titolo definitivo. L’accordo dovrebbe essere raggiunto nei prossimi giorni.

Scamacca ha già accettato la corte dell’Inter ed è dunque in programma un nuovo ciclo di trattative. Il classe 1998 ha aspettato a lungo la Roma, ma adesso il suo ritorno è davvero lontano.

Inter next bid for Gianluca Scamacca will be in the region of €25m and it will could include add-ons, agreement expected to be reached in the next days with West Ham ⚫️🔵

Scamacca has already accepted to join Inter and new round of talks has been scheduled. pic.twitter.com/MqpBQ1PMQB

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 1, 2023