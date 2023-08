Il Paris Sant Germain esce sconfitto dall’amichevole contro l’Inter disputata allo Stadio Nazionale Giapponese. Il club parigino è stato rimontato dai neroazzurri in due minuti grazie alle reti dei neo entrati Esposito e Sensi, all’81’ prima e all’83’ poi. Vana la rete iniziale di Vitinha. Renato Sanches, grande obiettivo per il centrocampo della Roma, è rimasto ancora una volta in panchina per tutta la sfida. Il classe ’97 non rientra nei piani del tecnico spagnolo e l’accordo con la Roma sarebbe ad un passo. L’ex Lille dovrebbe approdare nella Capitale una volta finita la tourné con la formula del prestito con diritto di riscatto.