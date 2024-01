Dopo aver visto sfumare una delle sue ultime possibilità di approdare in un club di prima fascia come la Roma, Leonardo Bonucci, secondo il Corriere dello Sport, starebbe ripiegando sul Genoa. Il club ligure rappresenterebbe una tappa strategica per l’ex Juve visto che potrebbe ritagliarsi del minutaggio importante per provare a strappare una convocazione all’Europeo. Inoltre Genova gli permetterebbe di riavvicinarsi a Torino dove vive la sua famiglia.