Giorgio Scalvini, difensore dell’Atalanta, aveva rimediato un problema muscolare durante il riscaldamento pre gara nel match contro il Lecce. Il nerazzurro si è sottoposto agli esami strumentali che non hanno evidenziato lesioni. Come riportato da TuttomercatoWeb, il match winner dell’ultimo Roma-Atalanta ha scampato il pericolo di un lungo stop ed ora le sue condizioni saranno valutate giorno per giorno in vista della sfida di domenica proprio all’Olimpico contro i giallorossi.

A renderlo noto è la stessa società bergamasca tramite un comunicato: “Le valutazioni clinico-strumentali hanno escluso la presenza di lesioni muscolari in regione retto-adduttoria sinistra, sede della riferita sintomatologia nel riscaldamento della gara contro il Lecce”.