È subito tempo di allenamenti per la Roma: i giallorossi saranno in campo questo pomeriggio a Trigoria per preparare la prima sfida del 2024: il match di Coppa Italia con la Cremonese. Intanto José Mourinho ha voluto girare un lungo messaggio, intorno alla mezzanotte, a giocatori e staff tecnico: “Noi, solo noi, avanti insieme” il senso della nota.

Mourinho – scrive Il Corriere dello Sport – nel messaggio sostiene di non aver mai visto dei tifosi così: “È per la gente che bisogna dare tutto e andare oltre i nostri limiti. Non dobbiamo mollare niente”. Avanti insieme: Mourinho, la squadra, i tifosi. Per la Roma. Con la Roma. Con l’obiettivo, dice il tecnico, di arrivare in fondo alle coppe, di lottare per un posto Champions League. Non c’è spazio per rilassarsi.