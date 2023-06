La Roma di José Mourinho sarebbe interessata a Mauro Icardi per la prossima stagione. Dopo l’infortunio di Abraham, Tiago Pinto ha aperto il cast per sostituire l’inglese. Icardi, argentino classe ’93 di proprietà del PSG, nell’ultimo anno in prestito al Galatasaray, sarebbe un nome molto caldo. Il suo contratto, in scadenza a giugno 2024, impone la presidenza parigina a decidere se venderlo o perderlo a zero. Visti i buoni rapporti dei Friedkin con Al Khelaifi, si pensa a recapitare un’offerta di circa 8 milioni per il cartellino dell’ex capitano dell’Inter. Lo riporta TyCSports.