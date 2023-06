Matias Viña torna alla Roma. Il terzino uruguagio era passato al Bournemouth nella sessione di mercato invernale in prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni. Tramite un comunicato ufficiale sul proprio sito, il club ha annunciato di non aver esercitato l’opzione per il riscatto per il difensore che è dunque di ritorno nella Capitale. Gli agenti hanno provato fino all’ultimo a convincere il club inglese senza trovare riscontro. Il classe ’97 ha accumulato con le Cherries 12 presenze e 2 gol all’attivo, troppo poco per la cifra richiesta. Il difensore ha attualmente un contratto con la società giallorossa fino al 2026, ma il futuro sarà verosimilmente lontano da Roma.