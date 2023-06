Ormai sembra davvero mancare pochissimo, solo l’ufficialità da parte della società e Aouar sarà un nuovo giocatore delle Roma. A renderlo noto è Fabrizio Romano tramite il proprio account Twitter. Houssem Aouar, ha condiviso inoltre poco fa una lunga lettera di addio per ringraziare il Lione, i tifosi e la società. Il centrocampista avrebbe già firmato un contratto quinquennale con i giallorossi.

Houssem Aouar confirms he’s leaving OL as free agent 🔴👋🏻 #transfers

Aouar has already signed contracts as new AS Roma player on five year deal. Done, completed. pic.twitter.com/5iAZPO2Hng

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 7, 2023