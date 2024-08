Florent Ghisolfi, dt della Roma, non lavora solo ai nomi in uscita ma anche al mercato in entrata. Il club giallorosso sta cercando un rinforzo a centrocampo e, secondo quanto riportato dal giornalista francese Santi Aouna di Foot Mercato, Manu Koné sarebbe entrato nel mirino della Roma. Il classe 2001 appartiene al Borussia Mönchengladbach e sulle sue orme ci sarebbe anche un altro club di Serie A: si tratta del Napoli di Antonio Conte.

🚨EXCL: ⚫️⚪️🟢🇫🇷 #Bundesliga | ❗️L'AS Roma et le Napoli sont intéressés par Manu Koné pic.twitter.com/tmN3AS0WSF — Santi Aouna (@Santi_J_FM) August 16, 2024