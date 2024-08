Si avvicina la sfida tra Cagliari e Roma in programma domenica 18 agosto alle 20.45. Le squadre proseguono gli allenamenti, questo, come si legge sul sito ufficiale cagliaricalcio.com il lavoro dei rossoblù:

“Antivigilia di Cagliari-Roma, la squadra si è allenata questa mattina all’Unipol Domus proseguendo la marcia di avvicinamento alla gara, la prima del campionato di “Serie A Enilive” 2024/25. Sotto lo sguardo del presidente Giulini, presente in Tribuna, i rossoblù hanno iniziato la seduta odierna con dei lavori di attivazione tecnica e dinamica. Spazio quindi alla tattica, con un focus sulle palle inattive. Personalizzato per Viola e Zortea, lavori parziali con il gruppo per Mina e Palomino, integrati da lavoro individuale.

Domani, sabato 17 agosto, nuovo allenamento al mattino. Al termine mister Nicola incontrerà i media per presentare il match: l’appuntamento è alle 13, in diretta streaming su cagliaricalcio.com e sul canale YouTube del Club”.