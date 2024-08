Mauro Cetto, capo dell’area scouting dell’Al-Qadsiah ed ex compagno di squadra di Paulo Dybala, ha parlato ai microfoni dell’emittente argentina DSports Radio a proposito della trattativa che vede l’attaccante giallorosso vicino al club arabo. Queste le sue parole:

“Rimangono solo alcuni piccoli dettagli per far sì che l’arrivo di Paulo Dybala diventi ufficiale. Abbiamo trattato abbastanza con lui, però non abbiamo ancora chiuso, mancano ancora dei dettagli. Sono stato suo compagno al Palermo e ci ho parlato abbastanza. Il nostro club ha iniziato a crescere in tutti i campi, stiamo cercando di creare una squadra competitiva e di lottare. Dopo la promozione è stato necessario fare un investimento significativo. Cercavamo un giocatore offensivo, una volta apparso il nome di Dybala ha avuto la meglio sugli altri”.