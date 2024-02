Tiago Pinto dice addio e i Friedkin sono alla ricerca di un nuovo direttore sportivo per sostituire il portoghese. Tra i nomi nella lista di Dan e Ryan Friedkin c’è quello di Florian Maurice, attuale ds del Rennes che ha il contratto in scadenza nel 2024. Il dirigente del club francese ha parlato del proprio futuro ai microfoni di Footmercato.net. Queste le sue parole:

“Se sono qui è perché sono al 100% al Rennes. Non è questo il momento di parlare della mia situazione personale. Darò tutto nei mesi rimanenti per assicurarmi che il club vada il più lontano possibile in tutte e tre le competizioni”.