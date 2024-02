Allarme infortuni in casa Feyenoord. Slot, tecnico degli olandesi, rischia di dover rinunciare al proprio portiere titolare nell’impegno di Europa League contro la Roma. Bijlow infatti si è infortunato nella gara contro l’Az Alkmaar. Come riportato da Ad.nl l’estremo difensore ha accusato un infortunio al piede destro e ha lasciato anzitempo il terreno di gioco tra le lacrime. Al suo posto è entrato Wellenreuther. Il 15 febbraio è in programma la sfida contro la Roma e la sua presenza contro i giallorossi è in forte dubbio.