L’ex Roma Nemanja Matic, ha rilasciato una lunga intervista a RMC. Tra gli argomenti trattati anche i suoi mesi nella Capitale e la finale di Europa League contro il Siviglia. Queste le sue parole: “Il passato per me non esiste, non ci penso mai. Sono ancora affamato, voglio giocare tre o quattro anni. La partita col Siviglia? Prima e durante la partita l’atmosfera era fantastica, molte persone mi hanno chiamato per avere i biglietti. Nonostante tutto è stata un’esperienza straordinaria“.

Il serbo pochi giorni fa aveva rilasciato delle dichiarazioni anche a Prime Video: Mourinho? È un grande allenatore e sono felice di aver giocato con lui in tre club diversi. È un allenatore fantastico e avrà sempre la mia stima”.