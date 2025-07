Nel pieno della rivoluzione tattica che sta coinvolgendo le corsie esterne, la Roma ha provato un colpo last minute per assicurarsi uno dei giovani più promettenti del panorama italiano: Honest Ahanor, esterno classe 2008 in forza al Genoa.

Secondo quanto riportato da Gianluigi Longari di Sportitalia, il club giallorosso ha messo sul tavolo un’offerta importante: 15 milioni di euro più 5 di bonus. Una mossa ambiziosa, ma arrivata troppo tardi.

Il giocatore, infatti, ha già scelto l’Atalanta, con cui sta svolgendo le visite mediche a Bergamo. I nerazzurri hanno chiuso l’accordo con il Genoa per una cifra molto simile: 16 milioni più 4 di bonus. A fare la differenza, però, è stata la volontà di Ahanor, deciso a proseguire la sua crescita nel progetto tecnico dei bergamaschi.